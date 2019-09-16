في ذكرى وفاته شخصيتان «يرتجف منهما رعبا» فؤاد المهندس

قال فؤاد المهندس، خلال أحد اللقاءات مع الأعلامي مفيد فوزي، إنه يخاف منذ صغره من عسكري المرور، فكان يشعر بالرعب بمجرد رؤويته في الشارع، كما أنه يرتجف رعبا من شخصية "الأراجوز"، سواء في صغره، أو حينما كبر وكان يذهب مع أولاده ليشاهدونه، مشيرا إلى أنه لم يعرف السبب في خوفه الشديد من الأراجوز.

يذكر أنه، تمر، الاثنين 16 سبتمبر، الذكرى الـ13 لوفاة فؤاد المهندس، الذي توفى عام 2006، وهو نفس الشهر الذي يشهد ميلاده أيضا، حيث الفرق بين الميلاد والوفاة 10 أيام، فهو من مواليد 6 سبتمبر عام 1925.