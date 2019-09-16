خالد سرحان وليلى عز العرب أبطال اول كوميديا غنائية لبنات «بهججة»

أعلن مسرح كايروشو عن انطلاق أحدث عروضه "اللي عليهم العين" يوم الخميس بعد القادم ٢٦ سبتمبر على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس، حيث ستعرض المسرحية الجديدة في حفلات الماتينيه السادسة مساءً بينما يتواصل عرض "الملك لير " للنجم الكبير يحيى الفخراني في حفلات السواريه على المسرح نفسه.

"اللي عليهم العين" هي أول عرض مسرحي لفريق البنات الغنائي "بهججة" الذي ظهر قبل سنوات قليلة ولفت الانتباه بأغنياته التي تمزج بين الطابع الشعبي والموسيقى الشبابية الحديثة بروح مرحة وساخرة وسيشاركهم البطولة النجمان خالد سرحان وليلى عز العرب في إطار كوميديا غنائية اجتماعية تدور أحداثها حول "شقائق النعمان" رجل الأعمال المحب للمال والسلطة الذي يكتشف بعد وفاة زوجته انه لا يعرف شيئاً عن حياة بناته الأربع "أوركيد" ، "نرجس"، "أقحوان" و "زنبق" لانشغاله المستمر بأعماله.

في الوقت نفسه يتم ترشيحه لمنصب مرموق إلا أن سلوك بناته وحياتهن الغريبة والمتمردة والفوضوية تهدد حصوله على هذا المنصب.

من جانبه يحاول التقرب من البنات لإقناعهن بتغيير حياتهن لتكون ملتزمة ومنضبطة حسب ما يراه هو صحيحا، ولكن رحلته داخل العالم السري لبناته تؤدي بالجميع إلي مفاجآت غير متوقعة تصل إلي ذروتها في اليوم الذي يتم فيه الإعلان عن حصوله على المنصب المرموق.

المسرحية الجديدة من إخراج محسن رزق و تأليف وأشعار حاتم حسين وألحان هيثم نبيل وتوزيع عادل حقي وديكور كريم مهدي