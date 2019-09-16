نداء شرارة ورنا سماحة على المسرح المكشوف في الأوبرا

القاهرة - لايف ستايل
أعلنت المطربة رنا سماحة، إحياء حفل على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات المهرجان الصيفي، 1 أكتوبر المقبل، ويشاركها في إحياء الحفل المطربة الأردنية "نداء شرارة".
وعلقت رنا سماحة، عبر حسابها الخاص بموقع " instagram"، على الحفل، قائلة: "وأخيراً الحفل المنتظر، انا وصديقتي وأختي الغاليه الفنانه الاردنيه نداء شراره، يوم ١ اكتوبر على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات المهرجان الصيفي، التذاكر متاحه بكل منافذ البيع بدار الأوبرا، او تقدروا تحجزوا online، يبدأ الحفل الساعه ٨ مساءً، فتح باب الدخول من الساعه٧:١٥ مساءً".
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