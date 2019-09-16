فن ومشاهير

نداء شرارة ورنا سماحة على المسرح المكشوف في الأوبرا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة - لايف ستايل

أعلنت المطربة رنا سماحة، إحياء حفل على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات المهرجان الصيفي، 1 أكتوبر المقبل، ويشاركها في إحياء الحفل المطربة الأردنية "نداء شرارة".

وعلقت رنا سماحة، عبر حسابها الخاص بموقع " instagram"، على الحفل، قائلة: "وأخيراً الحفل المنتظر، انا وصديقتي وأختي الغاليه الفنانه الاردنيه نداء شراره، يوم ١ اكتوبر على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات المهرجان الصيفي، التذاكر متاحه بكل منافذ البيع بدار الأوبرا، او تقدروا تحجزوا online، يبدأ الحفل الساعه ٨ مساءً، فتح باب الدخول من الساعه٧:١٥ مساءً".
 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نداء شرارة ورنا سماحة على المسرح المكشوف في الأوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا