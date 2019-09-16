شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد نيك جوناس..7 صور من أبرز إطلالاته مع بريانكا شوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الاثنين المطرب والممثل نيك جوناس بعيد ميلاده الـ 27 فهو من مواليد عام 1992.

وجوناس متزوج من النجمة الشهيرة بريانكا شوبرا ومن المعروف أن الثنائى يتمكن دائماً من خطف الأنظار إليهما أينما ظهرا، مما جعلنا بالتزامن مع عيد ميلاده نسلط الضوء على 7 صور تظهر أجمل إطلالاتهما معاً.

جدير بالذكر أن علاقة الثنائى محل إعجاب من جانب الكثيرين بسبب الرومانسية التى تميزهما على الرغم من فارق السن الكبير بينهما لصالح بريانكا التي تكبر جوناس بأكثر من 10 سنوات.



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