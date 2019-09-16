شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد رزق 2" يواصل حصد الإيرادات ويصل إلى 92.5 مليون جنيه فى 39 ليلة عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز إيرادات بلغت 366 ألف جنيه، ليلة أمس الأحد فى شباك التذاكر لتكون المحصلة الإجمالية للفيلم 92 مليون و 500 ألف جنيه فى 39 ليلة عرض، مستمراً فى زيادة ايراداته كثانى أعلى الافلام تحقيقاً للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية بعد "الفيل الأزرق 2".

الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثًا واحدًا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

Advertisements

ويشارك فى بطولة "ولاد رزق 2" أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسرياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.