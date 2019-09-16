شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. بوست مالون "آخر دلع" فى كليبه الجديد Saint-Tropez والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش النجم العالمي بوست مالون فترة نشاط فني مذهلة ، حيث تصدر النجم الشاب عناوين الصحف والمجلات بأعماله الفنية التى أطلقها إضافة إلى إقامته مهرجان Posty Fest الذي يقيمه للعام الثاني وجمع عدد كبير من نجوم الغناء للمشاركة فيه، وهو المهرجان الذى من المقرر إقامته نوفمبر المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأطلق بوست مالون كليب جديد حمل اسم " Saint-Tropez " وهو من إخراج كريس فيلا، والذى يغنى خلاله أغنية من أبرز أغنيات ألبومه الجديد "Hollywood’s Bleeding " .

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بوست مالون بالكليب (1)



بوست مالون بالكليب



بوست مالون بالكليب (3)



بوست مالون بالكليب



بوست مالون بالكليب



بوست مالون بالكليب



بوست مالون بالكليب