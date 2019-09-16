شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات اليوم الوطنى بالسعودية لـ محمد عبده وماجد المهندس كاملة العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت حفلات "اليوم الوطنى"، والمقرر إقامتها خلال هذا الشهر فى السعودية لافتة كامل العدد، حيث تضم الحفلات عددا من أشهر نجوم الغناء بالخليج.

ونفدت تذاكر حفل المطرب ماجد المهندس، والمقرر إقامته في 21 سبتمبر الجارى مع المطربة دايلا مبارك، وكان من المقرر إقامته في استاد الطائي بحائل ،وذلك بعد ساعات معدودة من طرح التذاكر للبيع.

ونفدت أيضا تذاكر حفل فنان العرب محمد عبده، والمقرر إقامته يوم الأحد 22 سبتمبر الجاري في مركز الأمير سلطان الثقافي في جيزان.

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ويشاركه الحفل المطرب تركى عبد الله، كما رفعت حفلة النجمة نوال الكويتية والمطرب عائض لافتة " sold out " لحفلها بالصالة الخضراء في الدمام يوم الاثنين 23 سبتمبر الجارى.



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