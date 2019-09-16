شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة كبيرة لدعم صناعة الترفيه واكتشاف المواهب السعودية..إنشاء معهد للموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدراسة مع اكتشاف المواهب خطوة تعمل عليها هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية حاليا التي يرأسها المستشار ترك آل الشيخ ، ومن أهم هذه الخطوات المبشرة والتي تعد خطوة مهمة لدعم الموهوبين في مجال الموسيقي السعودية خاصة والخليجية عامة هو إعلان المستشار ترك آل الشيخ عن مبادرة جديدة بإنشاء معهد للموسيقى بالتعاون مع رموز فنية فى عالم العزف على الآلات الشرقية والغربية فى آن واحد، مستهدفاً أكبر قدر من المواهب السعودية، ومتوقعًا أن يكون انطلاق المعهد مع بداية العام الجديد، إذ يضع المسؤلين حاليا الصورة النهائية له .

وجاءت مبادرة المستشار ترك آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، لاكتشاف مجموعة من المواهب السعودية التي لم تدرس أو تثقل تجربتها منذ الصغر، لاسيما أن السوق السعودى فى حاجة إليها، من أجل صناعة جيل جديد من الموسيقيين حسب الخطة الموضوعة للمملكة فى الفترة المقبلة .

كما يعمل المستشار ترك آل الشيخ على إقامة عدة حفلات ومهرجانات عالمية، لإسعاد الشعب السعودى، وهو هدفه الذى يسعى إليه منذ توليه منصبه، كما يقدم العديد من المسابقات لاكتشاف مواهب جديدة فى الغناء، والتى أعلن عنها مؤخرا عبر حساباته الشخصية، وتقدم إلى المسابقة آلاف من الموهوبين .