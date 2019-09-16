شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق 2" يسجل 98 مليوناً و 600 ألف جنيه فى دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر فيلم "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى فى تحقيق الإيرادات الكبيرة، حيث حقق 247,532 جنيه فى شباك التذاكر ليلة أمس الأحد لتضاف إلى رصيده، ليصبح إجمالى ما حققه حتى الآن 98 مليوناً و 600 ألف جنيه مقترباً أكثر فأكثر من الوصول إلى 100 مليون جنيه فى سابقة لم تحدث فى السينما المصرية على مدار تاريخها.

ويتصدر الفيل الأزرق 2" قائمة الأفلام الأعلى ايراداً فى تاريخ السينما المصرية وذلك منذ تخطيه 80 مليون جنيه الشهر الماضى حيث كان الرقم مسجلا باسم فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة والذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى، ولكن جاء فيلم "ولاد رزق 2" المعروض حالياً أيضاً وتخطى هذا الرقم وأصبح فى المركز الثانى كأعلى ايرادات فى تاريخ السينما.

ويضم "الفيل الأزرق 2" نفس فريق عمل الجزء الأول وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهرالفنان إياد نصاروعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وإشراف عام أحمد بدوى.