شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة بعد رحيل المطربة التونسية منيرة حمدى.. عاشقة التراث المصرى غنت للعظماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصعب لحظة في حياتنا هي رحيل من نحب، وهكذا كانت صدمة وفاة المطربة التونسية منيرة حمدى التي نعاها كل من يعرفها بمرارة وألم لما كانت تتمتع به من حب لزملائها ووفاء وإخلاص لفنها .

منيرة حمدي كانت عاشقة لمصر وترابها وفنها ولم تبعد عنها مطلقا فدائما كانت حاضرة في كل المناسبات والحفلات فهي الصوت الملائكي الحنون الذي ترتاح نفسيا له وكأنك سمعت صوتا جاء من الجنة .

منيرة كانت عاشقة لأم كلثوم وعبد الوهاب وكل التراث الغنائي المصري ودائما كانت تدندن بأغاني كثيرة لعظماء الغناء عندما تقابل فنانا مصريا ودائما في حفلاتها كانت تنتقي أغاني مصرية لغنائها بجانب غنائها الاغاني التونسية الجميلة التي قدمتها عبر مشوارها .

منيرة حمدي فجعت نجوم الفن والطرب برحيلها حيث نعاها النجم التونسي صابر الرباعي قائلا: منيرة حمدي جمعت اللطف والاحترام والفن الراقي، خلال مسيرتك الفنية كنت مظلومة، لكن عزاءنا الوحيد هي أغانيك التي سوف تبقى معنا، رحمك الله ورزق أهلك وذويك جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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يذكر أن الراحلة منيرة حمدي من مواليد محافظة "باجة" شمال غرب تونس وبدأت حياتها الفنية من خلال برنامج "نادي المواهب"، وخلال مسيرتها حصلت على العديد من التكريمات والجوائز حيث كرمها الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في العام 2003.

كما شاركت الراحلة حمدي في حفل افتتاح في مهرجان قرطاج الدولي عام 2001 ونالت العديد من الجوائز منها الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية عام 2004.