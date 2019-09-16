شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر أعمال ليلى نظمى الفنية فى ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم الاثنين 16 سبتمبر المطربة الكبيرة ليلى نظمى بعد ميلادها الـ 74، حيث إنها من مواليد الإسكندرية عام 1945، وقدمت إلى القاهرة لتدرس بـ «المعهد العالي للموسيقى» ، أشتهرت بلون الغناء المرح الشعبى الذى تفردت به عن باقى بناتها جيلها ، وكانت تمتلك حنجرة ذات صوت جميل يطرب من يسمعها أشبه بالموسيقى .

وبجانب اهتمامها بالغناء ، قامت بالتمثيل فى بعض الأفلام كفيلم "مذكرات الآنسة منال" ، من إنتاج عام 1971، بطولة نيللي وأحمد مظهر وعبد المنعم إبراهيم وتوفيق الدقن وعادل إمام وحسن مصطفى وميمي جمال.

قدمت العديد من الأغانى المتميزة التى جعلتها من رواد جيلها منها أغانى: "ماخدش العجوز أنا" ، "أدلع يا رشيدى"، "ليلى"، "من الثانوية" ، "يمامة حلوة" ، "يا عروستنا"، "أماه نعيمة" ، "العتبه جزاز" ، "حماتى يانينا" ، "ساعة المغارب" ، "عيب يامديحة" ، "أدلع ياعريس".

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