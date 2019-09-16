هيثم شاكر يكشف سبب عدم وجود نسخة أصلية من ألبوم "معرفة قديمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعرب الفنان هيثم شاكر عن استيائه من عدم طرح نسخة أصلية من ألبومه الجديد "معرفة قديمة" في الأسواق، على الرغم من مرور أكثر من شهر على طرحه بموقع "يوتيوب"، مؤكدًا أن الشركة المنتجة هي المتسببة في هذا التأخير.

وكتب "شاكر" عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "لكل الناس اللي بتسأل عن عدم وجود النسخة الأصلية للألبوم في الأسواق، للأسف لم يتم طرحها حتى الآن بسبب تأخير من الشركة على الرغم من صدور الألبوم على المتاجر الألكترونية مند أكثر من 5 أسابيع".

ألبوم "معرفة قديمة"، يضم 14 أغنية وهم "ماتوصنيش"، "ياما ياما"، "راحتي وياك"، "لحقتيني"، "مش مهم أنا"، "يا حبيبة"، "كنت مداويني"، "راحو"، "احنا افتراقنا"، "مفيش بُعد بينسّي"، "ماتغيبوش"، "بابي مفتوح"، "تيجي منك"، "معرفة قديمة".