إيرادات الأحد.. "it: chapter two" الأول و"Official secrets" بالمركز التاسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "it: chapter two" بطولة Jessica Chastain، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأحد 15 سبتمبر، إيراد قُدر بـ204 آلاف و779 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" ، بعد تحقيقه 112 ألفًا و115 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، محققًا 93 ألفًا و681 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم 47 meters down وحقق 65 ألفًا و849 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "scary stories to tell in the dark"، بعد تحقيقه 54 ألفًا و702 جنيه، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "once upon a time in Hollywood" بطولة Leonardo Di Caprio، محققًا 34 ألفًا و245 جنيها، وفي المركز السابع يأتي فيلم "The Lion King"وبلغ إيراده أمس 15 ألفًا و399 جنيها.

وحصل على المركز الثامن فيلم "Dora and the lost city of gold" بطولة Isabela Moner، وحقق 11 ألفًا و882 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "Official secrets" محققًا 9 آلاف و829 جنيهًا، وفي المركز العاشر يأتي فيلم The Queen's Corgi وقُدر إيراده أمس بـ8 آلاف و668 جنيهًا.