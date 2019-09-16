صلاح بن البادية.. غير اسمه بسبب عائلته الصوفية وشارك المليجي بطولة فيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

عن عمر ناهز 82 عامًا توفي اليوم الاثنين الفنان السوداني صلاح بن البادية، الذي كان يخضع للعلاج في أحد المستشفيات الأردنية، ويعد الراحل من رواد الأغنية السودانية، وأنتج وشارك في بطولة الفيلم السوداني المصري "رحلة عيون"، مع الفنان الراحل محمود المليجي والفنانة سمية الألفي.

وُلد صلاح الجيلي محمد "الاسم الأصلي للفنان الراحل" عام 1937 في منطقة "أم دوم" شرق النيل الأزرق، لعائلة صوفيه فضلت أن يكون تعليمه في الخلوة الخاصة بجده، لحفظ القرآن والفقه في علوم الدين.

بدأ في اكتشاف جماليات الموسيقى والغناء، من خلال المدائح النبوية وحلقات الذكر والأناشيد الدينية، قبل أن يكتشف عبر الإذاعة المصرية السحر الكامن في صوت كوكب الشرق أم كلثوم، وقال عنها (حينما أستمع لأم كلثوم أنفصل تماماً عن المحيط الخارجي في الأسرة وأعيش مع صوتها وأستغرق تماماً في حفلاتها حتى تنتهي).

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عام 1959 وبعد انتقاله إلى الخرطوم وقف الفنان الراحل للمرة الأولى على خشبة المسرح القومي حين غنى (الاوصفوك) و(غنيت للستات) و(الليلة سار يا عشايا) و(خاتمي العاجب البنوت)، وكان الحفل منقولاً على الهواء مباشرة وسمع والده الحفل من الراديو، وتعرف على صوت نجله، فاضطر الابن بسبب ميول العائلة الصوفية لتغيير اسمه، باسم فني هو (صلاح بن البادية).

قدم بن البادية ما يزيد على 117 أغنية منها، "أول حب"، "عايز أكون"، "طبع الزمن"، "سال من شعرها الذهب"، "أسير الغرام"، "دموع الشوق"، و"افرحي يا بلادي".

منح بن البادية الوسام الذهبي من رئاسة الجمهورية بالسودان عام 2004، وغنى مؤخرًا في حفل توقيع الوثيقة الدستورية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.

شارك ابن البادية في العمل السينمائي وقدم الفيلم التسجيلي "مصر" لتليفزيون السودان سنة 1965 للمخرج أحمد عاطف، وقام أيضًا ببطولة الفيلم الروائي "تاجوج " من إخراج جاد الله جبارة، وبعدها أنتج وشارك في بطولة فيلم حمل اسم أغنيته الشهيرة "رحلة عيون"، مع الفنان محمود المليجي والفنانة سمية الألفي، من إخراج أنور هاشم.