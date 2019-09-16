انتشال التميمي: نعلن أسماء أعضاء لجان تحكيم الجونة السينمائي كاملة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه تم وضع خيارات عدة لأعضاء لجان التحكيم المختلفة في الدورة الثالثة المقرر انطلاقها الخميس المُقبل، وتم الكشف عن بعض الاسماء.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365" ردًا على سؤاله حول الفنان الذي تم اختياره بعد اعتذار الفنانة سوسن بدر، والتي اعتذرت عن المشاركة في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بسبب خضوعها لعملية جراحية دقيقة في مفصل الركبة: "الفنانة سوسن بدر اعتذرت لظروف خاصة بها، واحنا ما جبنا بديل بقدر ما كان لدينا خيارات أخرى، وغدًا سيتم الإعلان عن أسماء كل أعضاء لجان التحكيم".

كان المهرجان أعلن عن مشاركة الفنانة درة، والمخرج مروان حامد، والمخرج طلال ديركي، والمخرجة مي مصري.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي من المقرر انطلاق دورته الثالثة الخميس 19 سبتمبر على أن تستمر فعالياته حتى 27 من نفس الشهر، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.