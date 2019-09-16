محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
في 16 سبتمبر 1894، ولد النجم الكبير عبدالوارث عسر، الذي أثرى السينما العربية بأعمال وشخصيات لا تنسى.
وقال حفيده الفنان محمد التاجي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن جده كان مثالا للطيبة والتدين والرقي، وعلى الرغم من طيبته إلا أنه كان يغضب في الحق، ولا يتهاون في أي أمر يمس التقاليد والأعراف.
وحرص التاجي على توضيح صلة القرابة بين الفنان القدير والفنان أحمد عبد الوارث قائلًا: "كل أقارب جدي يعملون خلف الكاميرا، كمديري تصوير وغيرها من المهن السينمائية، إلا أن أكثر ما يزعجني هو القول بأن الفنان الراحل أحمد عبدالوارث نجل عبدالوارث عسر".
وتابع: "كنت أتفهم في بداية مشواره الفني، أن يحب ارتباط اسمه باسم جدي، ولكن ما لا أفهمه هو إصراره وعدم تكذيبه للأمر في أكثر من مناسبة.
فمن أكثر الأمور المثيرة للدهشة بالنسبة لي هو حضور أحمد عبد الوارث حفل، وحصوله على درع تكريم باسم جدي في إحدى المناسبات".
واختتم حديثه قائلًا: "الموت فقط هو من رحم أحمد عبدالوارث مني، فقبل وفاته بيوم واحد كنت أنوي تقديم بلاغ للنائب العام، بسبب ادعاء أحمد عبدالوارث بأنه نجل عبدالوارث عسر، فالراحل لم ينجب إلا والدتي وشقيقتها، وسئمت لسنوات طويلة من نفي هذه المعلومة حتى فاض بي الكيل وقتها".
كانت هذه تفاصيل خبر حفيد عبد الوارث عسر لـ"الخليج 365": الموت رحم أحمد عبدالوارث مني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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