وفاة الفنان صلاح بن البادية عن عمر 82 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
توفي الفنان السوداني صلاح بن البادية ظهر اليوم عن عمر ناهز82 عاما، عقب تعرضه لأزمة صحية خلال تواجده في العاصمة الأردنية عمان.
وقال الموسيقي السوداني ألشفيع شيخ أدريس في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "صلاح بن البادية رحل بالعاصمة الأردنية اليوم، بعد أن كان قد وصل إليها للعلاج ولقاء شقيقه المقيم منذ فترة في لندن".
وشارك الفنان الراحل مؤخرًا بالغناء في حفل توقيع اتفاقية الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، والحرية والتغيير في حضور نخبة من الرؤساء والحكام والوزراء العرب والأفارقة والأجانب، وقدم بن البادية بالحفل أغنيته الشهيرة "يلا يا تاريخ تعال"
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