سوسن بدر تطمئن جمهورها: "هرد عليكم في أقرب فرصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة سوسن بدر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، تطمئن من خلالها جمهورها، بعد خضوعها لعملية جراحية.

وعلقت: "حابة أشكر كل الناس اللي اطمنت عليا، هرد عليكم كلكم في أقرب فرصة أول ما أخلص العلاج الطبيعي، شكرا لمحبتكم واهتمامكم".

وكانت الفنانة سوسن بدر، قد أجرت عملية جراحية بمفصل الركبة، لتعتذر بعدها عن المشاركة في لجنة تحكيم الدورة الثالثة بمهرجان الجونة السينمائي، الذي ينطلق الخميس القادم.