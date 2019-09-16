تراند اليوم : حارس مايكل جاكسون يكشف تفاصيل مثيرة عن لحظاته الأخيرة...

وبحسب ما أكده في مقابلة حصرية مع صحيفة " ديلي ستار" البريطانية ، فإن مايكل أصيب بجنون العظمة.
وأضاف فيديس أن المرض ساهم في وفاته، حيث فقد الثقة في الجميع خلال تلك الفترة عقب ظهور مزاعم استغلاله جنسيا للأطفال.
وأوضح الحارس الشخصي لجاكسون وهو صاحب شركة " مات فيديس للفنون القتالية" في مقابلته أنه كلف بحماية مايكل في الفترة من 1999 حتى 2009، منوها أن اتهامات استغلال مايكل للأطفال جنسيا بأنها اتهامات باطلة وأنها لا تعدو كونها مجرد "هراء.
كما أشار إلى أن الراحل عاش حالة تامة من الفوضى، بعد توجيه اتهامات له بأنه شاذٌ جنسيا، حيث فقد حينها الشغف ولم يكن بمقدوره العودة لحالة الحيوية والحماسة التي كان عليها من قبل، وكان بمثابة جثة متوفاة تتحرك على الأرض.
وتابع قائلا : جاكسون كان يعاني كثيرا عند النوم وتناول الطعام، وفقد وقتها جزءا كبيرا من وزنه، وبدأت تتسلل إليه مشاعر الخوف حتى من أقرب أصدقائه، وكان يخشى من إطلاق النار عليه، وهي المشاعر التي بدأت تتراكم لديه وقادت في النهاية إلى وفاته، رغم أنه كان يسعى في الوقت ذاته لإثبات براءته فيما وجه إليه من اتهامات.
يذكر أن الأطباء كانوا قد أعلنوا بعد وفاة مايكل عن عمرٍ ناهز الـ 50 عاما، وأن وفاته جاءت بسبب سكتة قلبية نتيجة تناوله مزيجا من العقاقير الطبية، ثم أدين بعدها طبيبه كونراد موراي، بتهمةِ القتل غير العمد، لأنه أعطى مايكل جرعة تخدير مميتة بمنزله في لوس أنغلوس.