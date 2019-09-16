الخميس المقبل.. حمادة هلال يحيي حفلاً غنائياً في المنصورة

كشف النجم حمادة هلال، عن موعد حفله الغنائي، عبر حسابه الرسمي بموقع التوصال الاجتماعي "فيس بوك". ومن المقرر إقامة الحفل يوم الخميس الموافق 19 من شهر سبتمبر الجاري على مسرح نادي جزيرة الورد بالمنصورة. جزيرة الورد بالمنصورة. Advertisements يذكر أن النجم حمادة هلال يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "اوه لالا"، خلال الأيام القليلة المقبلة.



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