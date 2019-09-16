نشر الفنان القدير صلاح عبد اللهفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وظهر الفنان صلاح عبد الله من خلاله، وهو يروي إحدى قصائده الشعرية بعنوان "احضنينى" التي كتبها منذ شبابه.
يذكر أن الفنان القدير صلاح عبد الله
وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدى اجتماعى، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات، بالإضافة إلى التحديات الخاصة بنظرة المجتمع لهم، والتجاهل الذى يتعرضون له، ومحاولة تصحيح تلك الصورة وتسليط الضوء عليهم، وذلك ضمن 30 حلقة، ومن المقرر عرضه في العام المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. صلاح عبدالله يروي قصيدة "احضنيني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.