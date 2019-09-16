بالفيديو.. صلاح عبدالله يروي قصيدة "احضنيني"

نشر الفنان القدير صلاح عبد الله

فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهر الفنان صلاح عبد الله من خلاله، وهو يروي إحدى قصائده الشعرية بعنوان "احضنينى" التي كتبها منذ شبابه.

يذكر أن الفنان القدير صلاح عبد الله

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يشارك في بطولة مسلسل "روحين في زكيبة"، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة كل من حمدي المرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد ممدوح.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدى اجتماعى، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات، بالإضافة إلى التحديات الخاصة بنظرة المجتمع لهم، والتجاهل الذى يتعرضون له، ومحاولة تصحيح تلك الصورة وتسليط الضوء عليهم، وذلك ضمن 30 حلقة، ومن المقرر عرضه في العام المقبل.