شاهد.. تامر حسني يكشف موعد حفله في الإسكندرية

كشف النجم تامر حسني عن موعد إحياءه حفل تخرج طلاب كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الأحد الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري، في فندق تيوليب برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أن النجم تامر حسني أحيا أضخم حفل في الشرق الأوسط يوم الجمعة الماضي على مسرح صالة الهوكي باستاد القاهرة الدولي، وذلك وسط عدد ضخم من الجمهور ومحبينه، الذي وصل إلى عشرات الآلاف.

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وقدم النجم تامر حسني من خلاله باقة من ألمع أغانيه، التي تفاعل معاها الجمهور بشكل كبير، ومن بينها: "يا بنت الإيه"،

"أنا ولا عارف"، كل مرة"، "عيش بشوقك"، "تليفوني رن"، "قرب حبيبي"، "بطلت العالم في النكد"، "يانا يا مفيش"، "ناسيني ليه"، "كفياك أعذار"، "رسمي فهمي نظمي".

ومن ناحية آخرى يستعد النجم تامر حسني لطرح فيلمه الجديد بعنوان "الفلوس"، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من زينة، أحمد فتحي، نانسي صلاح، محمد سلام، جوهرة، أحمد السقا، علي ربيع، ويزو، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، كميل سلامة.