غدًا.. توقيع بروتوكول تعاون بين المعاصر والتجريبي والهيئة العربية للمسرح

تعقد إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، برئاسة د.سامح مهران، لقاء مع الكاتب إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، وذلك في الواحدة من ظهر الثلاثاء 17 سبتمبر بالمجلس الأعلى للثقافة.

يشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين إدارة مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر و التجريبي والهيئة العربية للمسرح،

ويدشن البروتوكول مشروع خزانة الذاكرة الذى تتبناه الهيئة والتى توثق من خلاله المهرجانات المهمة وتاريخ النشاط المسرحى بالوطن العربي.

وقال د. سامح مهران رئيس المهرجان إن البروتوكول هو مكمل لاتفاقية التعاون بين الهيئة والمهرجان الموقعة منذ ثلاث سنوات،

والتي أسفرت عن عدة ورش تدريبية في عدة مجالات مسرحية تمت خلال الدورة الحالية و الماضية من عمر المهرجان تحملت فيها الهيئة تذاكر سفر وأجور المدربين.

وسوف تعلن تفاصيل الاتفاقية الجديدة خلال وقائع جلسة التوقيع ويحضرها من جانب المهرجان رئيسة الأستاذ الدكتور سامح مهران والمخرج عصام السيد المنسق العام. ومن جانب الهيئة الأستاذ إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة وغنام غنام مسئول الإعلام به.