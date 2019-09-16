بكلمات مؤثرة النشطاء و فنانوا تونس ينعوا منيرة حمدي

غيب الموت عن دنيانا الفنانة التونسية منيرة حمدي أمس الأحد بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 54 عامًا، وجاء خبر وفاتها بمثابة صدمة لمحبيها وأصدقائها.

ونعى عدد من الفنانين التونسين الراحلة ونشر أغلبهم صور لها على حسابتهم بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة معلقين عليها بكلمات الحزن ممزوجة بالدعاء لها، ومن بينهم لطيفة التونسية قائلة:"كم حزنت لوفاتك يا صاحبة القلب الكبير والصوت الدافىء كنتى دائما سباقه فى السؤال عني وعن أخباري وأكثر من كان يصبرني على وجع الناس المنافقة.. الدايم ربي كما كنتى تقولين عزيزتى منيرة حمدي، اعزي نفسي واعزي اهلك وجمهورك".

كما توجه صابر الرباعي بالدعاء لها عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك:" ربي يرحمك يا زميلتي العزيزة منيرة جمعت اللطف

والاحترام والفن الراقي، خلال مسيرتك الفنية كنت مظلومة، لكن عزاءنا الوحيد هي أغانيك التي سوف تبقى معنا، رحمك الله ورزق أهلك وذويك جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون"، بجانب غيره من الفنانين.

ووجه الجمهور للراحلة كلمات مؤثرة تعبر عن حزنهم على فراقها ومن بين تغريدات النشطاء:" الله أكبر الفنانة القديرة والخلوقة منيرة حمدي في ذمة الله.. الله يرحمك..فنانتنا الغالية"، وأخر:"بعد الفنان التونسي العظيم حسن الدهماني تخسر الساحة الفنية العربية الفنانة الكبيرة والقديرة منيرة حمدي صوت ضخم لن يعاد تبقى في الذاكرة الشعبية و الفنية للابد منيرة حمدي في ودائع الرحمان

يا فنانتنا بش نتوحشوك برشا"، وغيره:" قدر الله وماشاء فعل ربي يصبر عائلتك وإنشاء الله مثواك الجنة".

من هي منيرة حمدي

منيرة حمدي من مواليد محافظة "باجة" التونسية بشمال غرب البلاد، وبدأت حياتها الفنية في برنامج نادي المواهب، وتمكنت من جذب الجمهور بنبرة صوتها الجميل وشاركت في الحفل الافتتاحي بدورة عام 2001 للمهرجان الدولي قرطاج، كما شاركت في أوبريت "رقص الكمان" عام 2005.

Advertisements

وقد حصلت على جوائز كثيرة أولها كانت في الآداء عام 1992، وأخرى من مهرجان الموسيقى التونسية عام 1995، كما فازت بالجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية في عام 2004 و "أوسكار" فيديو الموسيقى المصرية في عام 2005، كما كرمها رئيس الجمهورية التونسية الراحل الباجي قايد السبسي في عام 2003 .

وتركت منيرة حمدي لجمهورها على مدار مسيرتها الفنية أكثر من 45 أغنية نالت إعجاب الجمهور بالوطن العربي عامة وبموطنها تونس خاصة، كما قدمت العديد من المشاركات في الأعمال التلفزيونية.