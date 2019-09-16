دوللي شاهين ضيفة مهرجان "Egypt eye on fashion "

أهدت إدارة مهرجان " Egypt Eye on fashion " هذه الدورة الي المطربة دوللي شاهين كضيفة شرف المهرجان بعد حصولها علي أفضل مطربة لعام ٢٠١٩ وأفضل استايل لهذا العام. يحتوي المهرجان علي عدة تكريمات لنجوم الوسط الفني لأفضل الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية علي مدار عام ٢٠١٩ بحضور نجوم الفن في مصر والوطن العربي. يعتبر المهرجان من أهم المهرجانات في مصر والوطن العربي التي تهتم بأحدث صيحات الموضة في شكل وتصميمات الفساتين الشرقية وكل ما يخص المرأة العربية والتعرف علي ثقافات مصممي الأزياء في الجزائر والمغرب العربي وتبادل هذه الثقافات والاحتكاك العربي بين دول المغرب العربي . مصر والوطن العربي التي تهتم بأحدث صيحات الموضة في شكل وتصميمات الفساتين الشرقية وكل ما يخص المرأة العربية والتعرف علي ثقافات مصممي الأزياء في الجزائر والمغرب العربي وتبادل هذه الثقافات والاحتكاك العربي بين دول المغرب العربي .

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