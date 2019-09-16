هيثم شاكر يكشف سبب تأخر طرح ألبومه الجديد

كشف المطرب هيثم شاكر، عن سبب تأخر طرح ألبومه الجديد "معرفة قديمه" في السوق، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وكتب "شاكر" عبر صفحته قائلاً:" لكل الناس اللي بتسأل عن عدم وجود النسخة الأصلية للألبوم في الأسواق، للأسف لم يتم طرحها حتى الآن بسبب تأخير من الشركةعلى الرغم من صدور الألبوم على المتاجر الالكترونية منذ أكثر من 5 أسابيع ".
يذكر أن المطرب هيثم شاكر قد طرح أغاني ألبومه الجديد "معرفه قديمة" عبر قناته الرسميه على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
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