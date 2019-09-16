بالفيديو..وائل كفوري يرقص على أنغام "عالواه"

احتفل أمس النجم اللبناني وائل كفوري بعيد ميلاده الـ 45، وسط حضور مجموعة من الأصدقاء والفنانين من بينهم "سيرين عبدالنور، نيشان، ملحم زين". "سيرين عبدالنور، نيشان، ملحم زين". ظهر "كفوري" في حفل عيد ميلاده وهو يرقص على أنغام أغنية "عالواه" من الفنان ملحم زين. يرقص على أنغام أغنية "عالواه" من الفنان ملحم زين. Advertisements ويذكر أن آخر أعمال النجم وائل كفوري, أغنية "اشتبهت فيكي", كلمات بو عساف, وألحان هشام بولس.

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