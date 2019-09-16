شاهد.. يسرا وجيه تحتفل بأول يوم دراسي لأطفالها

هنأت الفنانة الشابة يسرا وجيه أبناءها ببدأهم الدراسة المدرسية، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وظهر أبناء يسرا خلال الصورة مرتديين الزي المدرسي، وعلقت على الصورة قائلة :"أنا شخصيا

نفسى كنت أجيب لبس وأروح المدرسة أحلى أيام وفرحة أول يوم شوفت حتيتين منى حاسين نفس الإحساس وجمال ليلى وهى بتقولى أنا متحمسة ومتشوقة لأصحابي وفرحتهم لما قبلو أصحابهم كل سنة وأنتم حتة من قلبى وفرحانه بيكم وشوف كل واحد فيكم محقق اللى هو عايزه".

وعلق زوجها الفنان إيهاب فهمي على المنشور قائلًا : "ياقلبى ربنا يحفظكم ماشاء الله"، تفاعل الجمهور مع المنشور متمنين لهما دوام النجاح والتفوق.