بعد مرور 15 عاماً: سليمان عيد يكشف هذا المشهد بفيلم «الباشا تلميذ» كان مرتجلًا

نشر الفنان سليمان عيد أحد مشاهد فيلم «الباشا تلميذ»، بطولة كريم عبدالعزيز والذي عرض عام 2004.

وكشف سليمان عيد عن أن المشهد الذي جمعه بكريم عبد العزيز وحسن حسني من حفل الزفاف بالفيلم، تم ارتجاله يوم التصوير، وكتب عبر حسابه على إنستغرام: «المشهد ده تم ارتجاله يوم التصوير من فيلم الباشا تلميذ».

ويعد المشهد المرتجل هو من أفضل مشاهد الفيلم الكوميدية، حيث إن الجمهور ما زال يردد بعض الجمل التي جاءت في ذلك المشهد

فيلم «الباشا تلميذ» عرض عام 2004. وهو بطولة كريم عبدالعزيز وغادة عادل ورامز جلال، وحسن حسني، وخالد الصاوي وسليمان عيد ومن إخراج وائل إحسان.

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