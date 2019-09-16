انجي علي تفاجئ نجماً شهيراً بقبلة أمام زوجته وتتسبب في إحراجه

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير عبر إنستغرام، ظهرت فيه المذيعة إنجي علي، بإحدى المناسبات الفنية، وهي تُقبل الفنان اللبناني معتصم النهار، لتتفاجأ بزوجته بجوارها، فتحدثها قائلة: «أنا بموت في جوزك أوي»، ثم تبدأ الحديث معه عن أعماله الفنية.

من ناحية أخرى، انضم الفنان معتصم النهار إلى فريق عمل فيلم «عقد الخواجة» الذي من المقرر البدء في تصويره خلال الفترة القادمة.

فيلم «عقد الخواجة» قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقي في أول تجاربه الإخراجية.

العمل من المقرر أن تعود من خلاله هيفاء وهبي إلى السينما المصرية، منذ أن قدمت آخر أفلامها «حلاوة روح»، بالإضافة إلى أحمد الفيشاوي، الذي شارك في شهر رمضان الماضي ببطولة مسلسل خمسة ونص مع نادين نسيب نجيم وقصي خولي، والذي حقق من خلاله أصداء إيجابية وشهرة كبيرة في الوطن العربي.



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