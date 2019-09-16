مصطفى حجاج يعلن عن مفاجأة مع محمد حماقي فهل سيغني شعبياً؟

شارك الفنان مصطفى حجاج متابعيه عبر حسابه على إنستجرام، بصورة تجمعه مع المطرب محمد حماقي.

ويبدو أن هناك عملاً فنياً سيجمعهما معاً، حيث أعلن مصطفى حجاج عن مفاجأة مع حماقي، وكتب: «النجم المحترم اللي واثق في نفسه، محمد حماقي الفنان الخلوق جداً قريباً فيه مفاجأة حلوة أوي».

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يشار إلى أن المطرب مصطفى حجاج أعلن منذ أيام عن ترشيحه كأفضل فنان في شمال إفريقيا عن أغنيته «خطوة» التي طرحها في سبتمبر 2018.

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أغنية «خطوة» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع الموزع المغربي جلال الحمداوي وهندسة صوتية لمهندس الصوت هاني محروس والفيديو كليب من إخراج نبيل مكاوي.

جدير بالذكر أن مصطفى حجاج يستكمل حالياً طرح أغنيات ألبومه الجديد «هتزهزه» الذي يضم 10 أغانٍ، ويتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء وهم: خالد تاج الدين، عنتر هلال، عزيز الشافعي، مصطفى حسن، هيثم سليم، جمال الخولي، محمود عبد الله، وصابر كمال.

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ويتعاون مع الملحنين: وليد سعد، محمد يحيى، بلال سرور، عزيز الشافعي، ياسر نور، محمود الخيامي، محمدي، وأحمد مصطفى، كما لحن مصطفى حجاج أغنية لنفسه.

