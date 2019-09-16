تعليق صادم من تامر امين عن زواج احمد فهمي وهنا الزاهد

أثار تعليق تامر أمين على خبر زواج هنا الزاهد وأحمد فهمي؛ جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية خصوصاً أن البعض رآه غير ملائم في هذا التوقيت؛ حيث قال تامر في حلقة من برنامجه: «نتمنى أن يستمر زواجهما وربنا يهدي سرهما؛ لأن في زيجات بالوسط الفني لم تنجح».

وكان الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد قد استعانا بشركة حراسة خاصة؛ لتأمين حفل زفافهما الذي حضره عدد كبير من نجوم الفن.

يشار إلى أن أحمد فهمي أسند جميع تجهيزات حفل الزفاف لهنا الزاهد، ولم يتدخل في أي تفاصيل خاصة بهذا اليوم، واتفق الثنائي على منع أي وجود إعلامي داخل الزفاف، وأن يقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين من الوسط الفني فقط.

اقرئي ايضا : حكيم: بفضل الله نجوت من الموت بأعجوبة

Advertisements

الجدير بالذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد شاركا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «الواد سيد الشحات»، وشاركهما البطولة كل من محمد عبد الرحمن وياسر الطوبجي ومحمد محمود، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم محمود الليثي، خالد عليش، هيفاء وهبي، علاء مرسي، سامي مغاوري، إيناس مكي، بيومي فؤاد، حميد الشاعري وغيرهم، ومن تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن هنا الزاهد هي الزوجة الثالثة لأحمد فهمي، وتم إعلان خطبتهما في أغسطس (آب) 2018، وفوجئ الجمهور بهذا الخبر خاصة أنه لم يمر فترة كبيرة على إعلان فهمي خبر انفصاله عن زوجته الثانية منة حسين فهمي.

اقرئي ايضا : أول تعليق من دنيا بطمة بعد حصولها على لقب «أفضل فنانة مغربية»

يثير أحمد فهمي الجدل عبر السوشيال ميديا، وكان آخرها عندما شارك جمهوره بصورة له أثناء وجوده على شاطئ البحر، وهو يمسك بيده كأساً من الماء وعلق أن جزءاً من جمهوره سيظن أنه يشرب الخمر، وانهالت عليه التعليقات المعارضة لطريقة تعامله مع الجمهور.