شيرين تكشف سبب غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن سبب غيابها لفترة طويلة عن الساحة الغنائية، بعد إطلاق جمهورها هاشتاج # اشتقنالك_شيرين. وغردت شيرين عبدالوهاب عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي «تويتر» قائلة: «أنا فرحانة جداً بحبكم ليا والتفاعل ده. بجد شكراً ودايماً ضهر وسند لأي حد. قد إيه حسيت بأمان من الهاشتاج ده، وإني مهما غبت هلاقي ناس بتسأل عليا». اقرئي ايضا : حكيم: بفضل الله نجوت من الموت بأعجوبة Advertisements وأضافت شيرين عبدالوهاب: «أنا كنت في إجازة وحالياً شغالة على ألبومي الجديد وخلصت منه أول أغنيتين. إن شاء الله أرجعلكم بألبوم قوي يعوض الغياب». يشار إلى أن إلغاء شيرين عبدالوهاب لحفلاتها الغنائية في الموسم الصيفي كان سبباً في انتشار لشائعة مرضها.



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