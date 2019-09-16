عاصي الحلاني يفقد الذاكرة إثر تعرضه لحادث مروع

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لعاصي الحلاني

تعرض الفنان اللبناني عاصي الحلاني لإصابة شديدة بعد أن سقط من فوق حصانه، ونقل بعدها للمستشفى، وبعدها عاد إلى منزله وفق تصريحات شقيقه ومدير أعماله.

ولكن خلال الساعات الماضية نشر الكاتب الصحفي جمال فياض؛ صورة جمعته بالحلاني في منزله، وكشف عن إصابته البالغة، وأكد في تصريحات صحفية أن عاصي الحلاني، نجا من كارثة كبيرة، وأن العناية الإلهية وحدها من أنقذته.

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عاصي الحلاني أصيب بسبب سقوط حصان عليه

وأوضح فياض أن عاصي كان بمزرعته كعادته مع نجله الوليد، وكانا يقومان بنزهة بالخيول، ولكن تعثر جواده وسقط عاصي أمامه ليسقط عليه الجواد بعد ذلك ويقع بثقله على رأس عاصي الحلاني وصدره، وبعدها غاب عاصي عن الوعي تماماً وحمله نجله والمتواجدون بالمزرعة، ونقل إلى المستشفى، وغاب عن الوعي لمدة يومين، وعندما استرد وعيه كان فاقداً للذاكرة، وبدأ من وقت لآخر يستعيد ذاكرته، وسأل عن نجله الوليد، وهل إذا كان بخير أم تعرض لأي أذى، وفي اليوم التالي بدأ في الاستيعاب بشكل بسيط؛ لكنه ظل ناسياً ما حدث له.

وكشف فياض عن النتائج التي ترتبت على الحادث، وقال إن الحادث أسفر عن عدة كسور بالساعد الأيسر، وأصابع اليد اليسرى وأنه أجرى عمليه جراحية دقيقة في الأصابع، كما يوجد بعض الكسور الجزئية في عدد من الأضلع، وردود في الخد الأيسر، وكسر صغير بإحدى فقرات الرقبة؛ مما استدعى تثبيتها بشكل جيد.