مفاجأة زوجة محمد امام له في عيد ميلاده

نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام؛ صورة جديدة من الاحتفال بعيد ميلاده. وعلق محمد إمام على الصورة: «مراتي فاجأتني باحتفال لعيد ميلادي.. وعزمت الناس اللي بحبهم من قلبي.. أنا حقيقي ماكنتش أعرف ومش بس تفاجئت.. ده أنا اتسرعت‼ تخيلوا الواحد مروح في أمان الله يلاقي كل دول في البيت». اقرئي ايضا : أول تعليق من دنيا بطمة بعد حصولها على لقب «أفضل فنانة مغربية» Advertisements وهنأه متابعوه بعيد ميلاده متمنين له السعادة والعمر الطويل. وحضر عيد الميلاد مجموعة كبيرة من الفنانين، هم أشرف عبدالباقي، شريف منير، أحمد رزق، هشام ماجد، محمود البزاوي، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان ونخبة كبيرة من الفنانين.



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