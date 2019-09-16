دينا الشربيني تكشف تفاصيل زواجها من كريم عبد العزيز

أكدت الفنانة دينا الشربيني أنها تعاقدت على بطولة فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، وقالت: «إنها المرة الأولى التي أتعاون فيها مع الفنان كريم عبد العزيز وأقوم فيه بدور زوجته، وستكون أحداث الفيلم كوميدية عن الزواج بشكله المعاصر، وسيقوم الفنان ماجد الكدواني بدور أخي في الفيلم»، بحسب بيان صحفي صدر عن مكتبها الإعلامي.

دينا عضو لجنة تحكيم المهرجان الدولي لفيلم المرأة

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وعن اختيارها في لجنة تحكيم الدورة الثالثة عشرة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بمدينة سلا المغربية، أكدت أنه أمر مشرف أن أكون ضمن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان سلا، ويشارك في المهرجان هذا العام أفلام قوية تعنى بالمرأة.

دينا الشربيني هي ممثلة مصرية شابة، تخرّجت في مدرسة Delivrande الفرنسية، ودرست الإعلام في جامعة MSA، بدأت طريقها الفني كمذيعة؛ لتقدم برنامجي «شبابيك» و«عز الشباب»، فرضت نفسها على الساحة التلفزيونية، ليتم اختيارها عام 2010 للمشاركة لأول مرة في أول عمل درامي، وهو مسلسل «عرض خاص»، ثم مسلسل «المواطن إكس» 2011، لتبدأ بعدهما سلسلة من الأعمال الدرامية الناجحة، مثل: «طرف ثالث»، «روبي»، ثم مسلسل «حكايات بنات» الذي كان أشبه بانفجار درامي قادها لأول أعمالها السينمائية عام 2013 في فيلمي «الحفلة» و«سمير أبو النيل»، بجانب مسلسلي «موجة حارة» و«تحت الأرض».

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وفي عام 2016، شاركت في بطولة فيلم «هيبتا: المحاضرة الأخيرة»، الذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، ونافست في الموسم الرمضاني من نفس العام بمسلسل «جراند أوتيل»، والذي حقق نجاحاً جماهيرياً واسعاً، بجانب مسلسل «أفراح القبة» المأخوذ من رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، وفيلم «كدبة كل يوم».

وشهد عام 2017 نشاطاً فنياً للنجمة لتقوم ببطولة 4 مسلسلات درامية ناجحة، وهي: «خلصانة بشياكة»، «عشم إبليس»، «حكايات بنات» بجزأيه الثاني والثالث، وفي رمضان 2018 شاركت بمسلسل «مليكة»، والذي تلقى ردود فعل إيجابية من قبل الجمهور والنقاد. ومن الناحية السينمائية شاركت في بطولة فيلم «هروب اضطراري» الذي اعتلى لفترة قائمة الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وفيلم «جواب اعتقال» الذي تناولت من خلاله قضية الإرهاب.

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ويعتبر فيلم «بني آدم» هو أحدث أعمالها السينمائية، كما نافست في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «زي الشمس» الذي تصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل، وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة.