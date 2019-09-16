هجوم شديد وقاسٍ على محمد رمضان بسبب هذه الصورة.. كيف ظهر؟!

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستقرام بصورة جديدة له.

ظهر محمد رمضان في الصورة عارياً من الأعلى وانهالت عليه التعليقات من جمهوره بين مؤيدين ومعارضين لنشره هذه الصورة وتعرض بسببها لهجوم شديد وقاسٍ بسبب إصراره على استفزاز الجمهور بصوره نصف عارٍ.

يشار إلى أن محمد رمضان بدأ التحضير لفيلم سينمائي جديد يحمل اسم أسد أسود، وهو من تأليف محمد دياب وإخراج خالد دياب، ومن المقرر إعلان باقي أبطال العمل خلال الفترة المقبلة.

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الجدير بالذكر أن محمد رمضان شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل زلزال وشاركته البطولة حلا شيحة وماجد المصري ومنى عبدالغني وهنادي مهنا وأحمد صيام وحنان سليمان وحسام داغر وغيرهم، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

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مسلسل زلزال تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول فترة زلزال 1992. حيث يشتري أحد الرجال منزلاً بالقسط وينهار هذا المنزل في الزلزال قبل تسجيل العقد، ويبدأ الصراع بين ابن صاحب المنزل وصاحب الأرض.

يذكر أن محمد رمضان شارك في موسم عيد الأضحى السينمائي الماضي بفيلم الكنز 2، وهو من بطولة محمد سعد وهند صبري وأحمد حاتم وسوسن بدر وروبي وعبدالعزيز مخيون والشحات مبروك ومحي إسماعيل وعباس أبو الحسن وأحمد رزق وسارة عبدالرحمن وغيرهم، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شريف عرفة.

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ويستعد محمد رمضان خلال الفترة المقبلة للبدء في تصوير «أسد أسود» مع المخرج خالد دياب والمؤلف محمد دياب ولم يتم ترشيح أي من الأبطال لهذا العمل حتى الآن.