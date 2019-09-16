مي العيدان تنتقد زفاف احمد فهمي و هنا الزاهد الأسطوري.. شاهدوا ما الذي قالته !

كتب امير فتحي في الاثنين 16 سبتمبر 2019 05:00 مساءً - خلال الحلقة الاخيرة من برنامجها “كشف حساب”، تحدثت المذيعة مي العيدان عن حفل زفاف النجمين احمد فهمي وهنا الزاهد، وانتقدت بطريقتها الساخرة تعدد زيجات فهمي في السنوات السابقة.
وأكدت مقدمة البرامج الكويتية انحفل الزفاف كان حديث السوشيال ميديا لأيام، وبأن هناك معلومات بأن تكلفته وصلت الى نحو مليون جنيه مصري، وقالت “تستاهل هنا”.
وتمنت أن يستقر فهمي وان لا يكون هناك زوجة رابعة بعد عدة زواجات، على حدّ تعبيرها. ثم قالت “حاسة احمد فهمي عاطي احساس لنفسه انه هو شهريار انا اللي دمي خفيف وانا البنات يحبوني”.
وتمنت العيدان ان تستمر علاقة الثنائي وتكون جيدة وكما بدت في مقاطع الفيديو التي تم تداولها من حفل الزفاف وان لا نسمع قريبا عن خبر انفصالهما.
وكان الثنائي احتفلا في حفل زفافهما الاربعاء الماضي، بأجواء اسطورية وبحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير وكان الزفاف حديث مواقع التواصل لأيام.
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