مِنّة فضالي لمنتقدي ظهورها بالمايوه: أنا حرة اتصور حتى في الحمام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة المصرية منة فضالي، على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب “المايوهات”، التي ظهرت بها طوال الفترة الأخيرة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

منة قالت في تصريحات صحفية بكواليس مهرجان الفضائيات العربية، في دورته العاشرة: “أنا حرة ولا أدقق على التعليقات لأنني لست الوحيدة التي ترتدي مايوة فكل الناس ترتديه، وطبيعي أنتي على البحر هتلبسي إيه خيمة والا جلابية؟”.

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وأضافت: “أنا ممثلة هالبس مايوه وهالبس قصير ومفتوح والمبسوط يشوفني كدا أهلًا وسهلًا واللي مش عاجبه لا يتابعني فالموضوع بسيط”.

وعن نشر صورها بالمايوه قالت: “أنا حرة اتصور في أي مكان إن شاء الله وأنا قاعدة في الحمام، أنا براحتي مفيش حد ليه عندي حاجة”.

وأكدت أنها تتابع تعليقات متابعيها وترد على الانتقادات قائلة:”لأني بحب أتواصل مع الناس، حتى لو الناس بتغلط، والبعض منهم يعتذر”.

من ناحية أخرى، تشارك منة فضالي، في الجزء الثاني من مسلسل “قيد عائلي”، والذي يشهد مشاركة عدد ‏كبير من الفنانين، والمسلسل بطولة عدد كبير من ‏الفنانين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبدالله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، ‏ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود ‏عبد ‏العزيز.