سؤال يُحرج تولجا ساريتاش أمام حبيبته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي الفنان التركي تولجا ساريتاش في أحدث ظهور مع حبيبته، مصممة الأزياء زينب مايروك خلال خروجهما من معرض للفن التشكيلي بإسطنبول.

الصحفيون سألوا تولجا عن سبب حرصه على الحضور للمعرض، وعما إذا كان لديه مواهب فنية أخرى غير معلومه لجمهوره، فأجاب: «ليس لدي موهبة الرسم، ولكني احببت الحضور للمعرض لمشاهدة المعروضات الفنية».

Advertisements

من ناحية أخرى، اعرب تولجا عن حماسه لمسلسله الجديد «فرحات وشيرين»، لافتاً إلى أنه من المنتظر بدء عرض المسلسل نوفمبر المقبل.

أسئلة الصحفيين لم تنته عند هذا الحد، حيث فاجأوا الفنان الشاب بسؤال عن خططه للزواج من زينب، وفي الوقت الذي ابتسمت الأخيرة بشكل خجول، دبت ملامح الإحراج على وجه تولجا، حتى أنه غادر المكان سريعاً بسيارته دون الإجابة على السؤال.

تولجا ساريتاش سبق وارتبط بعدة علاقات داخل الوسط الفني، أبرزها؛ قصة حب جمعته بالفنانة التركية هاندة إرتشل خلال مشاركتهما في بطولة مسلسل «بنات الشمس»، كما سبق وارتبط بالفنانة التركية ايبيكي بوسات، وذلك خلال مشاركتهما في بطولة مسلسل «الوعد».

يُذكر أن تولجا ساريتاش لمع اسمه بعد مشاركته في مسلسل «على مر الزمان»، كما حقق شهرة كبيرة بعد مشاركته في بطولة مسلسل «حريم السلطان»، حيث جسد شخصية «الأمير جيهانجير».