فيديو.. ماجد ناصر يتمنى ألا تؤثر خسارة السوبر على موسم شباب الأهلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتمنى ماجد ناصر، حارس مرمى شباب الأهلي، ألا تؤثر خسارة لقب سوبر الخليج العربي أمام الشارقة، على مستوى الفريق خلال المباريات المقبلة بالموسم الجديد.

وخسر شباب الأهلي لقب السوبر أمام الشارقة بركلات الترجيح بنتيجة 3-4، عقب نهاية الوقت الأصلي من المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم مساء السبت بالتعادل السلبي.

ووجه ماجد ناصر الشكر إلى جماهير الفريقين عقب نهاية المباراة، خاصة في ظل الأجواء المثالية التي صاحبت المباراة على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

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وأثنى الحارس المخضرم على أداء الشارقة خلال المباراة، مشيراً إلى استحقاقه حصد لقب سوبر الخليج العربي.

وأنهى حديثه بأن فريق شباب الأهلي معتاد على احتلال منصات التتويج، وهو ما سيسعى إليه الجميع خلال البطولات المقبلة.

وكان الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لشباب الأهلي أكد أن الفريق عانى من الأخطاء الفردية، وافتقر للذكاء في تدوير الكرة واستغلال المساحات الفارغة خلف المدافعين خاصة في الشوط الثاني، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود بعض الأخطاء والاعتراضات من اللاعبين.