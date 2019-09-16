الحسن صالح لاعب الشارقة يرفض التعليق على طرده في السوبر الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفض الحسن صالح، لاعب الشارقة، التعليق على واقعة طرده بمباراة شباب الأهلي بنهائي كأس سوبر الخليج العربي، مساء السبت، والتي انتهت بفوز الملك الشرجاوي.

وكان الشارقة فاز 4-3 على شباب الأهلي بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت مساء السبت على استاد آل مكتوم بالتعادل السلبي.

وحصل الحسن صالح على بطاقة حمراء في الدقيقة 30 من المباراة، عقب تدخله العنيف على عبدالعزيز هيكل لاعب شباب الأهلي في إحدى الكرات المشتركة، ليستعين حكم المباراة بتقنية الفيديو، ويشهر بعدها البطاقة الحمراء للاعب الشارقة.

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وصرح الحسن صالح عقب نهاية المباراة بأن الفوز بلقب سوبر الخليج العربي قبل بداية منافسات الموسم الجديد من بطولة دوري الخليج العربي يعد أمرا مميزا للفريق وللجماهير.

وأضاف صالح أنه يهدي اللقب لجماهير الفريق التي تواصل مساندتها دائماً للفريق خلال المباريات، عقب التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي.

وفي الإطار ذاته، أبدى عبدالعزيز العنبري، المدير الفني لفريق الشارقة، سعادته البالغة بالفوز بلقب كأس سوبر الخليج العربي على حساب شباب الأهلي، مشيرا إلى أن طموح الفريق أصبح مختلفاً في الموسم الجديد، وسيكون هدفه الأول هو المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها.