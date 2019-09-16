فيديو.. أمل محمد تتحدث عن تجربتها بتقديم حفل كأس سوبر الخليج العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدثت الفنانة الإماراتية أمل محمد، عن تجربة تقديم حفل نهائي سوبر الخليج العربي، حيث أشارت إلى أن المباراة كانت حماسية منذ الدقيقة الأولى.

وفاز الشارقة على شباب الأهلي في مباراة سوبر الخليج العربي، مساء السبت، بنتيجة 3-4 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي من المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم بالتعادل السلبي.

وأكدت الفنانة الإماراتية أمل محمد في تصريحات للعين الرياضية، أنها كانت تشجع نادي الشارقة على الرغم من تقديمها الحفل، ولكن لم تستطع إخفاء عشقها للملك الشرجاوي، الذي توج في نهاية الأمر بلقب السوبر الإماراتي.





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وأضافت أنها استمتعت بخوض التجربة لأول مرة من أرض الملعب ووسط حضور جماهيري غفير، إذ كانت تتابع المباريات من شاشة التلفاز.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتوج فيها الشارقة بالمسابقة في عصر الاحتراف، فيما فشل شباب الأهلي في التتويج باللقب الخامس له بالبطولة.

وأصبح المدرب عبدالعزيز العنبري أول مدرب إماراتي يفوز بالسوبر المحلي خلال عصر الاحتراف.