أمل عرفة تعلق على أزمة نسرين طافش.. ماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبّرت الفنانة السّورية أمل عرفة عن استيائها من الحملة التي تشن ضد مواطنتها الفنانة نسرين طافش على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت عرفة عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك": "عم أقرأ القيامة اللي قايمة على نسرين طافش.. نسرين لا تربطني بها اَي علاقة شخصية لكن هي زميلة مهنة ونجمة ولها محبيها.. هادا الهجوم على سمعتها ليش؟!".

وتابعت أمل عرفة قائلة: "تركوا المخلوقة بحالها بينها وبين ربها بيجوز تكون أنقى من كتير ناس ما بيقوموا من على سجادة الصّلاة اللي عم تحكوا فيه عالسوشال ميديا بيعبر فقط عن أخلاق وضيعة وفراغ وتفاهة تمت لأصحابها فقط.. دعوا الخلق للخالق بس، عن جد الموضوع زاد عن حدو".

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وكانت نسرين طافش تعرضت لهجوم من زملائها في الفترة الأخيرة، آخرهم ديمة الجندي التي صرّحت ضمن برنامج "أكلناها" أن طافش أساءت لشقيقتها وصديقتها ديما بياعة.