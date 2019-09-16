ما سرّ ابتعاد دانا مرديني عن الأعمال والسوشال ميديا؟ شاهدي الفيديو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - الممثلة السورية دانا مرديني، التي استطاعت أن تجذب الأنظار بعد أدوارها في أعمال درامية عدة أهمها تانغو، الندم، وولادة من الخاصرة.

نجمة شابة، شقت طريقها للشهرة من خلال الشخصيات التي قدمتها في عدة أعمال، حيث حصدت شريحة كبيرة من المعجبين بأدائها وفنهّا الراقي والطبيعي على حد تعبيرهم.

ظهور دانا الإعلامي شحيح، وتواصلها مع متابعيها أقل من المتعارف عليه بين زملائها النجوم، ويشكل غيابها علامات استفهام لدى الجمهور المتعطش لإطلالاتها وأعمالها المميزة.

فما سرّ ابتعاد دانا عن الساحة الإعلامية؟