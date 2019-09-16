وائل كفوري وجيسيكا عازار.. هل تجمعهما قصة حب جديدة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حافظ الفنان وائل كفوري على حياته الخاصة طوال السنوات الماضية بعيدًا عن الإعلام والجمهور، ويبدو أن هوس كفوري بالغموض وإبقاء حياته الخاصة سرية، انقلبا عليه بشكل كبير ليصبح حديث السوشال ميديا مؤخرًا.

فبعد قضية انفصاله الشهيرة عن أنجيلا بشارة، واتهامه بالتعنيف، ونشر تفاصيل حياتهما الخاصة أمام الصحافة والجمهور، انتشرت مؤخرًا تفاصيل جديدة تتعلق بحياة كفوري الخاصة حول وجود علاقة حب تجمعه بالإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار، وأكد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن كفوري كان بصدد إعلان ارتباطه رسميًا في حفل عيد ميلاده الـ 45.

ومما زاد من الشكوك حول وجود علاقة حب بحياة كفوري، هو احتفاله بعيد ميلاده بإقامة حفل ضخم للمرة الأولى، دعا إليه العديد من الأصدقاء بينهم عازار.

وفي ظل التزام الطرفين الصمت أمام هذه الأخبار، اجتاح موقع تويتر عدد من التأكيدات والتلميحات حول هذه العلاقة، خاصة بعد انفصال كفوري عن زوجته أنجيلا بشارة.

أما السبب وراء هذه الشائعات يعود إلى عام 2015، بداية ظهور اسم عازار إلى جانب كفوري، بسبب تغريدة غزل بينهما، بدأت بقيام كفوري بنشر صورة عازار واصفًا إياها بـ "سلمى حايك"، لترد هي عليه بـ "جورج كلوني".

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وأثارت هذه التغريدة والتي وصفها الكثيرون بأنها نوع من أنواع الغزل، حالةً من الجدل وقتها انتهت بعد فترة؛ لأن كفوري كان ما زال متزوجًا.

كما انتشرت طوال السنوات الماضية العديد من الصور التي تجمع الطرفين وتؤكد متانة علاقتهما، بالإضافة إلى قيام كفوري بإطلاق لقب "فراشة الشاشة" على الإعلامية اللبنانية بعد تسلمه جائزة بياف.

ورُصدت عازار أكثر من مرة إلى جانب الفنان اللبناني وائل كفوري، إلا أنهما أكدا في أكثر من مناسبة أن ما يجمعهما مجرد صداقة.

وبعد انفصال كفوري مؤخرًا، عادت الشائعة للانتشار من جديد وبشكل كبير جدًا، وتفاعل معها عدد من الجمهور، خاصة أن العديد من النجوم ينفون علاقاتهم ثم يفاجئون الجمهور بإعلان ارتباطهم.

فهل نسمع قريبًا عن زواج الفنان اللبناني وائل كفوري بالإعلامية جيسيكا عازار؟!