تامر حسني يحيي حفل تخريج دفعة جديدة في "آداب الإسكندرية" 29 سبتمبر

يحيي النجم تامر حسنى حفلًا غنائيًا يوم 29 سبتمبر الجارى بفندق تيوليب بمحافظة الإسكندرية، وذلك احتفالًا بتخرج الدفعة الجديدة من طلاب كلية الاّداب بجامعة الإسكندرية.

ويقدم تامر خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة لدى جمهوره، كما سيفاجئهم بعدد من الأغاني التي سجلها لألبومه الغنائى الجديد.

وينتظر تامر عرض فيلمه «الفلوس» في أول أكتوبر المقبل، حيث طرحت الشركة المنتجة، الأفيشات الدعائية للفيلم منذ أيام قليلة تمهيدًا لطرحه بدور العرض السينمائى خلال أسابيع قليلة.

ويشارك في بطولة فيلم "الفلوس" كل من: "تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ونانسي صلاح، وآخرون"، وظهر النجم أحمد السقا في البرومو حيث يظهر ضيف شرف في الفيلم كما ظهر الفنان على ربيع والراقصة جوهرة".