راغب علامة معربًا عن حبه لنجله لؤي حبيب عمري هو أعز أصدقائي"

أعرب النجم راغب علامة عن حبه لنجله لؤي، موجهًا له رسالة عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر راغب صورة له مع نجله ظهر فيها وهو يهديه قبلة وعلق قائلًا:" وهل أجمل من أن يكون ابني وحبيب عمري هو أعز أصدقائي".

يذكر أن آخر أعمال راغب علامة أغنيته الجديدة "ردلي كلماتي"، من كلمات طوني أبي كرم، وألحان محمود عيد.