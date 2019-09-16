بدرية طلبة تعلن موعد عرض "ريا وسكينة" في الإسكندرية

القاهرة - لايف ستايل
أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن موعد عرض مسرحية "ريا وسكينة"، كل يومي "خميس و جمعة" على خشبة مسرح تياترو النيل بالأسكندرية.
وجاء ذلك من خلال نشرها لصورة لأبطال المسرحية الذين يشاركوها بطولة العرض المسرح،وهم "انتصار ، حمدي الوزير"، ومن تأليف "مصطفى سالم"، وإخراج "حسام الدين صلاح" و إنتاج شركة "هاي موكا".
يذكر أن الفنانة بدرية طلبة تجسد من خلال المسرحية دور "ريا" فيما تلعب الفنانة انتصار شخصية "سكينة"، وحمدي الوزير دور "عبد العال"، وقام بتمثيل دور "حسب الله" الممثل محمد فاروق وهو ممثل واعد و قوي من إسكندرية.
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