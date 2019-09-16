هيثم شاكر يوضح سبب عدم طرح ألبومه بالأسواق

القاهرة - لايف ستايل
كشف الفنان هيثم شاكر، عن سبب عدم طرح ألبومه الجديد "معرفة قديمة" في الأسواق، واكتفائه فقط بطرحه عبر المتاجر الإلكترونية.
وأوضح "شاكر"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لكل الناس اللي بتسأل عن عدم وجود النسخة الأصلية للألبوم في الأسواق، للأسف لم يتم طرحها حتى الآن بسبب تأخير من الشركة، رغم صدور الألبوم عبر المتاجر الإلكترونية مند 5 أسابيع، ودي حاجة أنا أول مره أشوفها في حياتي".
يُذكر أنَّ هيثم شاكر طرح ألبوم "معرفة قديمة" منذ نحو شهر، والألبوم تضمن 13 أغنية.
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